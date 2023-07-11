Результаты новосибирских девятиклассников по математике обеспокоили Минобр

— Итоги ОГЭ в этом году в целом улучшились, но 35% ребят с математикой не справились в первый день сдачи. Нас это беспокоит. Первый, лично мой, вывод — нужно искать нестандартные подходы. Второе — нужно внимательней присмотреться к курсам повышения квалификации учителей и вводить учителей в различные проекты, — сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук на пресс-конференции ТАСС.

В Новосибирской области больше трети девятиклассников сдали математику на двойки более 30 тыс школьников. Средний балл по предмету в регионе составил 3,04%. Доля двоечников — 34,58%, а отличников — 8,13%.

При этом доля высокобалльников по ЕГЭ, который сдают после одиннадцатого класса, в Новосибирской области выросла. В этих экзаменах принимали участие более 14 тыс учеников. Самая большая доля высокобалльников по ЕГЭ — от 80 баллов и выше — по химии, русскому, биологии, географии, обществознанию и литературе.

— Динамика хоть и неустойчивая, но в долгосрочной перспективе идет повышение, — подчеркнул Федорчук. — По некоторым предметам средний балл вернулся к доковидному периоду.

Стобалльников по итогам ЕГЭ всего в Новосибирской области — 119 (прошлый год — 98). Наибольшее количество стобалльников в Советском районе и Центральном округе Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что в мэрии Новосибирска подтвердили большое количество двоек за экзамен по математике в школе города.