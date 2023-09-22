Россельхозцентр прогнозирует активацию саранчи в Новосибирской области в 2024 году

В 2024 году в ряде регионов РФ ожидается рост численности саранчовых вредителей. Об этом сообщает Россельхозцентр РФ.

Нарастание численности и массовое размножение различных стадных видов (итальянского пруса, мароккской саранчи и азиатской перелетной саранчи) прогнозируется в Адыгее, Дагестане. Калмыкии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чеченской республике, Башкирии, Алтайском и Краснодарском краях, а также Воронежской, Волгоградской, Астраханской, Оренбургской, Ульяновской, Челябинской и Новосибирской областях.

— Кроме того, в Казахстане, из которого насекомые могут перелететь на российскую территорию, прогнозируется их распространение на площади в 1,5 раза большей, чем в 2023 году, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в 2023 году обработки по саранчовым в России были проведены на площади 247,48 тыс. га.

— Прогнозируемые объемы обработок на 2024 год будут подготовлены после окончания учета зимующих вредителей, — отметили в ведомстве.

Между Россельхозцентром и казахстанским ГУ «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов» действует соглашение о сотрудничестве по обеспечению благоприятной обстановки в приграничных территориях РФ и Казахстана.

Ранее эксперт Россельхозцентра рассказывал редакции, стоит ли опасаться аграриям Новосибирской области нашествия саранчи из Казахстана.