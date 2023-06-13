В Бердске скончался начальник городского управления гражданской защиты Василий Пономарёв

9 июня скончался директор управления гражданской защиты Бердска Василий Пономарёв. Об этом сообщает пресс-служба администрации Бердска в ВКонтакте.

С 2013 года он работал директором МКУ «Управление гражданской защиты Бердска», обеспечивая защиту населения города от чрезвычайных ситуаций.

Церемония прощания состоится 13 июня с 11:00 до 12:00 в Кафедральном соборе Преображения Господня.

Напомним, что 31 мая, скончался Игорь Горобец — руководитель Бердского отделения партии ЛДПР.

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