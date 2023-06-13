Вынесен приговор экс-кандидату в мэры Новосибирска Сергею Проничеву

Центральный районный суд Новосибирска сегодня признал виновным в мошенничестве бывшего бизнесмена и экс-кандидата в мэры Новосибирска Сергея Проничева. Об этом сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области.

Напомним, по материалам следствия, Сергей Проничев и журналист Николай Сальников требовали 9 млн рублей у одного из депутатов горсовета за нераспространение якобы компрометирующих его материалов. 16 апреля 2021 года при получении первого транша — 1,5 млн рублей — их задержали сотрудники ФСБ.

17 апреля 2021 года Сергей Проничев был помещен в СИЗО. А 27 апреля 2022 года суд удовлетворил ходатайство защитника подсудимого об изменении меры пресечения с заключения под стражу на более мягкую – домашний арест, где он находился до конца судебного разбирательства.

В прениях сторон гособвинитель просил переквалифицировать наказание, так как посчитал, что Сергей Проничев не довел до конца преступление по не зависящим от него обстоятельствам, и просил назначить ему наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима на срок 3 года со штрафом в 250 000 рублей. Защита настаивала на полной невиновности.

В итоге суд назначил Сергею Проничеву 2 года колонии общего режима и штраф 100 тысяч рублей. Но в колонию он не поедет, потому что уже фактически отбыл срок, проведя более двух лет под арестом. В итоге осужденный был освобожден из-под домашнего ареста.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что два года лишения свободы условно и выплата штрафа в размере 50 тысяч рублей — такой приговор суд вынес в отношении журналиста Николая Сальникова, который также обвинялся в медиашантаже. Уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела, бывшего медиаменеджера Евгений Кузьменко, было прекращено: следствие установило, что он только относил деньги обвиняемым.

Ранее редакция сообщала о том, что обвинение озвучило меру наказания для чиновника мэрии по делу о клевете.