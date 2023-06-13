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Вынесен приговор экс-кандидату в мэры Новосибирска Сергею Проничеву

  • 13/06/2023, 10:18
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Вынесен приговор экс-кандидату в мэры Новосибирска Сергею Проничеву
Он получил 2 года в колонии общего режима и штраф в 100 тыс рублей. Но в колонию Проничев не поедет.

Центральный районный суд Новосибирска сегодня признал виновным в мошенничестве бывшего бизнесмена и экс-кандидата в мэры Новосибирска Сергея Проничева. Об этом сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области.

Напомним, по материалам следствия, Сергей Проничев и журналист Николай Сальников требовали 9 млн рублей у одного из депутатов горсовета за нераспространение якобы компрометирующих его материалов. 16 апреля 2021 года при получении первого транша  1,5 млн рублей  их задержали сотрудники ФСБ.

17 апреля 2021 года Сергей Проничев был помещен в СИЗО. А 27 апреля 2022 года суд удовлетворил ходатайство защитника подсудимого об изменении меры пресечения с заключения под стражу на более мягкую – домашний арест, где он находился до конца судебного разбирательства.

В прениях сторон гособвинитель просил переквалифицировать наказание, так как посчитал, что Сергей Проничев не довел до конца преступление по не зависящим от него обстоятельствам, и просил назначить ему наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима на срок 3 года со штрафом в 250 000 рублей. Защита настаивала на полной невиновности.

В итоге суд назначил Сергею Проничеву 2 года колонии общего режима и штраф 100 тысяч рублей. Но в колонию он не поедет, потому что уже фактически отбыл срок, проведя более двух лет под арестом. В итоге осужденный был освобожден из-под домашнего ареста.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что два года лишения свободы условно и выплата штрафа в размере 50 тысяч рублей  такой приговор суд вынес в отношении журналиста Николая Сальникова, который также обвинялся в медиашантаже. Уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела, бывшего медиаменеджера Евгений Кузьменко, было прекращено: следствие установило, что он только относил деньги обвиняемым.

Ранее редакция сообщала о том, что обвинение озвучило меру наказания для чиновника мэрии по делу о клевете.

Фото  Управления Судебного департамента в Новосибирской области в ВКонтакте

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : суд над Проничевым Сергея Проничева медиа шантаж


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