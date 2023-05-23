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В Новосибирской области завершится ремонт дороги в селе с 200-летней историей.

  • 23/05/2023, 11:37
Автор:
ремонт дороги Новый Порос
Сдача объекта запланирована в июле.

Летом текущего года завершится ремонт дороги протяжённостью 3,2 км села Новый Порос Мошковского района. Соответствующий контракт заключен между Территориальным управлением автодорог (ТУАД) и ООО «СибДорСтрой». Об этом сообщают в ТУАД.

Дорожники исправят профиль дороги, восстановят покрытия из щебеночно-песчаной смеси, заменят элементы обустройства, установят новые дорожные знаки и сигнальные столбики, рассказывают в управлении. В работе участок с км 4+968 по км 8+168. Его ввод планируется на середину июля.

За два предыдущих года, согласно контракту, отремонтировано почти 3 км сельской дороги.

В 2022 году дорогу «Н-1910» Новый Порос» отремонтировали на участке с км 8+909 по км 11+329 протяженностью 2,420 км, сообщают в ТУАД. В 2021 году выполнены работы по ремонту а/д «2 км а/д «Н-1910» — Новый Порос» в Мошковском районе Новосибирской области, участок работ км 2+300 км 3+800, протяженностью 1,5 км.

В управлении отмечают, что посёлок, в котором идёт работы имеет интересную 200 летнюю историю. В настоящее время в Новом Поросе 242 двора, 1302 жителя, сельсовет, школа, 2 лавки. Сейчас село Новый Порос входит в состав Новомошковского сельсовета Мошковского района Новосибирской области. Дорога к нему составляет 12 километров.

 

Ранее редакция сообщала о том, как будут ремонтироваться дороги к туристическим объектам Новосибирска.

Фото пресс-службы ТУАД

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область Мошковский рйон

Теги : дорожные работы


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