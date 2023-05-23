В новосибирском аэропорту появился самолёт-фотоаппарат Ан-30

Сообщество NskPlanes опубликовало фотографию в аэропорту «Толмачёво» самолёта-фотоаппарата Ан-30. Данный самолёт — продукт компании «Аэрострой».

— Официальным языком — самолёт воздушного наблюдения, аэрофотосъёмки и дистанционного зондирования, — поясняют в компании. — Летает и снимает красоты нашей родины, которые потом обрабатываются, рассекречиваются (или нет) и преобразуются в карты или наборы данных для дальнейшего использования как государственными структурами, так и коммерческими предприятиями.

Напомним, что в Новосибирске в части аэросъёмки также идет разработка серии беспилотников «Шмель». По информации, авторов проекта, он будет окончательно доработан к лету текущего года. В перспективе — использование разработки спеслужбами и спецподразделениями.

— Его рабочий орган — это видеокамера, — сообщал автор проекта, руководитель центра компетенций летательных апаратов НГТУ Денис Котин. — Область применения — посмотреть там, где человеку сложно физически посмотреть своим взглядом. «Шмели» по своему функциональному значению являются продолжением глаз человека. Области применения на сегодня — это спецслужбы, находящиеся в опасных условиях, где лучше перестраховаться, чем рисковать собственной жизнью.

Ранее редакция сообщала, в какой ещё отрасли предполагается использовать специализированную авиатехнику в регионе.