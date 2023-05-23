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В новосибирском аэропорту появился самолёт-фотоаппарат Ан-30

  • 23/05/2023, 19:27
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В новосибирском аэропорту появился самолёт-фотоаппарат Ан-30
Он используется при создании карт для коммерческих и государственных структур.

Сообщество NskPlanes опубликовало фотографию в аэропорту «Толмачёво» самолёта-фотоаппарата Ан-30. Данный самолёт продукт компании «Аэрострой».

Официальным языком самолёт воздушного наблюдения, аэрофотосъёмки и дистанционного зондирования, поясняют в компании. Летает и снимает красоты нашей родины, которые потом обрабатываются, рассекречиваются (или нет) и преобразуются в карты или наборы данных для дальнейшего использования как государственными структурами, так и коммерческими предприятиями.

Напомним, что в Новосибирске в части аэросъёмки также идет разработка серии беспилотников «Шмель». По информации, авторов проекта, он будет окончательно доработан к лету текущего года. В перспективе использование разработки спеслужбами и спецподразделениями.

Его рабочий орган  это видеокамера, сообщал автор проекта, руководитель центра компетенций летательных апаратов НГТУ Денис Котин. Область применения  посмотреть там, где человеку сложно физически посмотреть своим взглядом. «Шмели» по своему функциональному значению являются продолжением глаз человека. Области применения на сегодня  это спецслужбы, находящиеся в опасных условиях, где лучше перестраховаться, чем рисковать собственной жизнью.

Ранее редакция сообщала, в какой ещё отрасли предполагается использовать специализированную авиатехнику в регионе.

Фото Pixabay.com, автор Natan 111

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : съёмка местности самолёт-фотоаппарат Ан-30


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