В Новосибирске изменилось время работы зоопарка

В новосибирском зоопарке изменили график работы. Теперь кассы будут закрываться на час раньше.

– В связи с сокращением продолжительности светового дня с 5 августа изменяется время работы зоопарка с 08:00 до 22:00 часов, – говорится в сообщении зоопарка.

Кассы закроются в 21:00, а после этого зоопарк будет работать только на выход.

Напомним, что раньше зоопарк работал в будние дни с 9:00 до 21:00, а в выходные и праздничные дни — до 22:00.

7 августа в зоопарке будет проходить необычная экскурсия. Всех, кто успел на нее записаться заранее, познакомят с парой гепардов и покажут внутреннюю «кухню» зоосада.

Ранее редакция сообщала о том, что кукабарра разразилась человеческим смехом в зоопарке Новосибирска. Звуки, которые издает эта птица очень поднимают настроение.