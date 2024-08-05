В Новосибирске изменилось время работы зоопарка

В новосибирском зоопарке изменили график работы. Теперь кассы будут закрываться на час раньше.
– В связи с сокращением продолжительности светового дня с 5 августа изменяется время работы зоопарка с 08:00 до 22:00 часов, – говорится в сообщении зоопарка.
Кассы закроются в 21:00, а после этого зоопарк будет работать только на выход.
Напомним, что раньше зоопарк работал в будние дни с 9:00 до 21:00, а в выходные и праздничные дни — до 22:00.
7 августа в зоопарке будет проходить необычная экскурсия. Всех, кто успел на нее записаться заранее, познакомят с парой гепардов и покажут внутреннюю «кухню» зоосада.
Ранее редакция сообщала о том, что кукабарра разразилась человеческим смехом в зоопарке Новосибирска. Звуки, которые издает эта птица очень поднимают настроение.
Источник фото: Новосибирский зоопарк/ Автор — пресс-служба
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