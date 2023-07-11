В Бердске возбудили уголовные дела по факту хищения электроэнергии на сумму более 1,6 млн рублей

Прокуратура города Бердска установила факт безучетного потребления электроэнергии товариществом собственников недвижимости, расположенном на территории района, сообщили в прокуратуре Новосибирской области. Отмечается, что на приборе учета нарушена целостность пломбы.

Кроме того, был выявлен факт несанкционированного подключения к электросетям местной жительницы, которой ранее за неуплату прекращена поставка электричества.

— В результате таких действий АО «РЭС» причинен имущественный ущерб на сумму свыше 1,6 млн рублей, — констатировали в прокуратуре.

ОД ОМВД России по г. Бердску возбуждено 2 уголовных дела по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» (ч. 1 ст. 165 УК РФ).

Ход расследования уголовных дел на контроле прокуратуры.

Ранее редакция сообщала, что суд прекратил дело майнера из Новосибирска.