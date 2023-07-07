Собственник объяснил почему остановилось колесо обозрения на Михайловской набережной

Колесо обозрения на Михайловской набережной остановилось в четверг, 6 июля, в районе 14.00. Аттракцион перестал работать из-за скачка напряжения в Октябрьском районе Новосибирска. В этот момент на колесе находились 7 человек — всего было занято три кабинки. Руководство и работники колеса среагировали быстро: аттракцион оборудован сразу двумя резервными системами. Они тут же попытались включить одну из них —запустить дизельный электрогенератор, но это ситуацию не поменяло. Тогда было принято решение прокрутить двигатели вручную, пояснила пресс-служба «Дома с колесом».

После этого сотрудники МЧС помогли прокрутить колесо вручную, и все оставшиеся посетители покинули кабинки привычным способом — через посадочную площадку аттракциона. Собственник также подчеркнул, что деньги за билеты людям были возвращены, и никто из них не пострадал.

Сразу после инцидента администрация колеса обозрения проверила целостность всей электрической цепочки — пришлось заменить один контакт. Колесо в тестовом режиме безопасно запустилось через 15 минут после того, как уехали спасательные службы. Для посетителей аттракцион заработал уже через четыре часа после остановки – за это время была проверена исправность всех системы.

Руководство «Дома с колесом» направило претензию в энергоснабжающую организацию с тем, чтобы отследить качество подачи электроэнергии. Собственник отмечает, что скачки напряжения в Октябрьском районе города стали регулярными.

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