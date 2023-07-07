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Собственник объяснил почему остановилось колесо обозрения на Михайловской набережной

  • 07/07/2023, 10:16
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Собственник объяснил почему остановилось колесо обозрения на Михайловской набережной
Аттракцион снова запустили через 4 часа после инцидента.

Колесо обозрения на Михайловской набережной остановилось в четверг, 6 июля, в районе 14.00. Аттракцион перестал работать из-за скачка напряжения в Октябрьском районе Новосибирска. В этот момент на колесе находились 7 человек — всего было занято три кабинки. Руководство и работники колеса среагировали быстро: аттракцион оборудован сразу двумя резервными системами. Они тут же попытались включить одну из них —запустить дизельный электрогенератор, но это ситуацию не поменяло. Тогда было принято решение прокрутить двигатели вручную, пояснила пресс-служба «Дома с колесом».

колесо обозрения в Новосибирске

Пожарные и спасатели в Новосибирске эвакуировали из остановившегося колеса обозрения семь человек

—  Во время того, как мы пытались запустить резервную систему к аттракциону прибыли сотрудники МЧС. Они обратили внимание на взволнованную женщину в кабинке, которая находилась в паре метров от остановочной платформы — до земли было расстояние примерно в человеческий рост, — комментирует произошедшее собственник «Дома с колесом» Роман Казак. — Спасатели приняли решение спустить саму посетительницу, мужчину и ребенка при помощи лестницы, что и было сделано.

После этого сотрудники МЧС помогли прокрутить колесо вручную, и все оставшиеся посетители покинули кабинки привычным способом — через посадочную площадку аттракциона. Собственник также подчеркнул, что деньги за билеты людям были возвращены, и никто из них не пострадал.

Сразу после инцидента администрация колеса обозрения проверила целостность всей электрической цепочки — пришлось заменить один контакт. Колесо в тестовом режиме безопасно запустилось через 15 минут после того, как уехали спасательные службы. Для посетителей аттракцион заработал уже через четыре часа после остановки – за это время была проверена исправность всех системы.

Руководство «Дома с колесом» направило претензию в энергоснабжающую организацию с тем, чтобы отследить качество подачи электроэнергии. Собственник отмечает, что скачки напряжения в Октябрьском районе города стали регулярными.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске организована доследственная проверка по сообщению о травмировании несовершеннолетнего на картинге. 

Фото Infopro54

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Рубрики : Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Роман Казак колесо обозрения на Михайловской набережной аттракционы Новосибирска


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