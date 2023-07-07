27 редких кораллов попытались ввезти через аэропорт Новосибирска

Сотрудники таможенного поста Аэропорт Толмачёво обнаружили морские кораллы серого цвета в количестве 27 штук. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Ввезти из Объединенных Арабских Эмиратов кораллы находящиеся под угрозой исчезновения пыталась жительница города Новокузнецк.

— О том, что перевозить такие «сувениры» с иностранного пляжа нельзя, она не знала. Кораллы направлены на экспертизу, после проведения которой в отношении женщины будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении.

Напомним, не так давно еще один турист из ОАЭ пытался провезти в сумке россыпь кораллов. Мужчина хотел доставить их в Новокузнецк. Кроме того, сотрудники таможни задержали россиянку, которая замаскировала в обертку от шоколада «Алёнка» три золотых слитка 999 пробы, а в карманах у нее были обнаружены бриллианты в два карата каждый. По оценке экспертов, общая стоимость бриллиантов и слитков оценивается в более чем 3,5 млн руб.

В целом за первое полугодие 2023 года сотрудники таможенного поста Аэропорт Толмачёво Новосибирской таможни выявили 165 правонарушений.

Большинство из них связано с несоблюдением гражданами установленных запретов и ограничений при перемещении товаров через таможенную границу, а также недекларированием товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию.