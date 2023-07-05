На катамаране лопнул баллон: красноярские спасатели эвакуировали новосибирских туристов с детьми

Инцидент произошел на реке Мана в Красноярском крае. Накануне днем, 4 июля, при сплаве катамаран, на котором находились 20 детей и 4 взрослых, получил поломку. Так как из-за лопнувшего баллона дальнейшее путешествие вниз по реке было невозможно, то туристы позвонили спасателям.

– Для эвакуации были направлены подразделения краевого учреждения «Спасатель». Спасатели с помощью плавсредств эвакуировали группу из 9 человек вместе со снаряжением в поселок Манский. Остальная группа, починив катамаран, добралась на нем до поселка в сопровождении спасателей, – сообщили в агентстве по ГО, ЧС и ПБ Красноярского края.

Пострадавши в результате происшествия нет. Установлено, что группа туристов прибыла в Красноярский край из Новосибирской области.

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