«Новосибирскхлебопродукт» увеличил чистую прибыль почти на 62%

АО «Новосибирскхлебопродукт» («НХП») раскрыло финансовые показатели за 6 месяцев 2021 года: выручка компании от реализации продукции составила почти 2,8 млрд руб., (+90,7% АППГ). Чистая прибыль также показала рост на уровне 61,8%, достигнув отметки 84,4 млн руб, сообщила пресс-служба финансового консультанта компании ООО «Юнисервис капитал».

Валовая рентабельность компании за 6 месяцев 2021 года составила 20,7%, рентабельность по реализации — 4,6%, по чистой прибыли — 3,1%. Финансовый долг эмитента по итогам полугодия достиг значения 556,7 млн руб. (51,8% валюты баланса). Уровень долговой нагрузки низкий: долг/выручка — 0,1х, долг/капитал — 1,55х, долг/прибыль от реализации — 2,17х.

— Финансовое состояние эмитента удовлетворительное со стабильным прогнозом. Из негативных факторов: сезонное увеличение периода оборачиваемости запасов. Положительные маркеры: рост объемов выручки и показателя валовой рентабельности, —пояснили в «Юнисервис капитал».

Напомним, в августе 2020 года «Новосибирскхлебопродукт» разместил дебютный выпуск облигаций. Спрос на 30% превысил предложение. Всего было 90 заявок, удовлетворены 65. Из 70 млн рублей выпуска облигации на сумму 35 млн приобрел АО «МСП Банк» (банк с госучастием) как институт развития. Остальные инвесторы приобретали облигации на сумму от 1 млн рублей и выше. Ставка привлечения составила 12,5% годовых. Со второго года она рассчитывается по формуле: учетная ставка ЦБ +7%, но не более 12% годовых. Привлеченные средства компания направила на пополнение оборотного капитала.

АО «Новосибирскхлебопродукт» является трейдинговой компанией агропромышленного направления. Работает на рынке с 2004 года. Совокупная элеваторная мощность — 130 тысяч тонн, 7 направлений экспорта, говорится на сайте компании.