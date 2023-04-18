В центре левобережья приступили к строительству музея им. А. И. Покрышкина

В Новосибирске на площади им. Карла Маркса вырастет гостиничный комплекс с объектами социального значения. Главной достопримечательностью комплекса станет музей им. А. И. Покрышкина, где будут представлены экспозиция, посвященная маршалу авиации, трижды Герою Советского Союза, а также макеты легендарных самолетов И-16, Як-7Б, Миг-7.

«Мэрия города Новосибирска заключила соглашение с застройщиком гостиничного комплекса в центре левого берега о предоставлении части площадей под музей им. А. И. Покрышкина. В целом проект был начат еще в прошлом году с оформления центральной части площади им. Карла Маркса, на которой занял место памятник А. И. Покрышкину. Музей будет располагаться в правом крыле на первом этаже одного из зданий комплекса с отдельным входом. У нас накопилось очень много материала и экспонатов для этого музея, в том числе личные вещи Александра Ивановича Покрышкина, переданные городу его родственниками», – отметил мэр города Новосибирска Анатолий Локоть.

На левом берегу Новосибирска, на площади им. Карла Маркса, возводится квартал «Аэрон» – многофункциональный комплекс, включающий гостиницу, апартаменты, образовательный, медицинский и общественный центры, а также музей им. А. И. Покрышкина. На площади 1200 кв. м разместят различные экспозиции, в том числе макеты трех самолетов. Конструкция и условия сборки макетов позволят завезти экспонаты по частям и собрать их внутри здания. По словам директора МКУК «Музей города Новосибирска» Елены Щукиной экспозиция будет отражать летный путь А. И. Покрышкина. Также в музее планируют разместить макет самолета И-16, с которого начал свою работу Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова.

«История Новосибирска тесно переплетается с историей авиации – это и заводы, и летчики, которые достойны звания Героя. Поэтому в музее будет представлена история отношений новосибирцев и авиации. Одним из таких экспонатов станет Як-7Б, на котором летом 1943 года, проводя испытания, Василий Старощук совершил подвиг, пожертвовав собой ради жизни новосибирцев. Мы рассказываем историю авиации через таких людей, как Александр Иванович Покрышкин, Василий Старощук, а также через других летчиков, которые совершали подвиги, через людей, которые во время войны в сутки выпускали до 30 самолетов. Не исключено, что в музее появится интерактивная экспозиция, где посетители смогут услышать рев мотора или попробовать поднять в воздух или посадить самолет на симуляторе», – подчеркнула Елена Щукина.

«Для Новосибирска строительство этого объекта имеет важное значение. Площадь им. Карла Маркса новосибирцы помнят как место хаотичной палаточной торговли. Строительство гостиничного комплекса позволит придать законченный вид этому месту и станет настоящим украшением левого берега. Отель в том числе решит ряд социально-экономических вопросов, связанных с жильем для студентов, поступающих в ВУЗы, и туристов, приезжающих на большие спортивные мероприятия в Ледовой арене», – добавил мэр Анатолий Локоть.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска