Директора «Абсолюта» Артема Заградского признали виновным в мошенничестве на 62 млн рублей

Суд вынес приговор Артему Заградскому по обвинению в мошенничестве при проведении работ по реконструкции насосно-фильтровальной станции. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Новосибирска.

Артем Заградский признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему назначено наказание в виде условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года и штрафом в 300 тыс рублей.

Напомним, что с 22 июня 2018 года по 27 декабря 2018 год в рамках муниципального контракта компания ООО «Абсолют» должна была выполнить работы по реконструкции здания насосно-фильтровальной станции (предназначенной для водозабора и очистки подаваемой населению воды), расположенной в поселке Новояркуль Чановского района Новосибирской области. По версии следствия, обвиняемый злоупотребил доверием заказчика, завысил объем выполненных работ и заменил часть использованного оборудования на более дешевое, в результате чего получил денежные средства в сумме более 62 млн рублей, причинив своими преступными корыстными действиями Озеро-Карачинскому сельсовету Чановского района Новосибирской области материальный ущерб на указанную сумму.

ООО «Абсолют», по данным «Контур.Фокус», было образовано в июле 2010 года. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Директором и единственным учредителем является Артем Заградский. На конец 2020 года выручка компании составила 78,4 млн руб., чистая прибыль — 299 тыс. рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что подрядчик незаконно заработал на госконтракте 62 млн рублей.