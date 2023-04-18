Суд изменил порядок конфискации недвижимости в США у супругов Покушаловых

Суд взыскал с кардиохирурга Евгения Покушалова и его жены стоимость принадлежащих им квартир, расположенных в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда.

Советский районный суд Новосибирска рассмотрел дело по заявлению Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом Новосибирской области об изменении способа и порядка исполнения решения суда от 04 марта 2021 года в отношении имущества Евгения Покушалова и Елены Покушаловой.

— Решением Советского районного суда г. Новосибирска от 04.03.2021 года и апелляционным определением Новосибирского областного суда от 20.07.2021 года исковые требования прокурора Новосибирской области, действующего в защиту интересов Российской Федерации были удовлетворены, — говорится в сообщении.

В доход Российской Федерации обращены объекты недвижимости, принадлежащие Покушаловым в Нью-Йорке.

Напомним, что с 2010 года Евгений Покушалов замещал должность заместителя директора по научно-экспериментальной работе ФГБУ «НМИЦ им.ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России и ежегодно обязан был предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах супруги и несовершеннолетних детей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а именно сведения по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года.

В справках о доходах за 2014-2017 годы Покушалов не отразил сведения о квартирах, расположенных в США, приобретенных им на основании договоров, и о расходах, произведенных на их приобретение. Общая стоимость квартир составила более 123 млн рублей, что значительно превышало совокупный доход супругов за три года, предшествующие сделке.

Таким образом, по версии следствия, в период замещения должности заместителя директора по научно-экспериментальной работе ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России, вопреки законным интересам общества и государства, Евгений Покушалов используя свое служебное положение, принял меры по обогащению себя и близких ему лиц, чем нарушил требования о противодействии коррупции, что явилось основанием для обращения в суд иском.

Ранее редакция сообщала о том, что сисадмин криптобиржи из Новосибирска похитил криптовалюту на 3,1 млрд рублей.