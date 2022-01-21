В центре Новосибирска может появиться еще одна высотка

На общественное обсуждение будет вынесена инициатива собственников АО «Универсам» по поводу изменения статуса территории, на которой расположен магазин. Сейчас она носит статус общественно-деловой, не предполагающей жилищного строительства, в то время как собственники универсама настаивают на том, чтобы им разрешили построить на этой площадке жилье. Такая информация была озвучена в ходе заседания комиссии по рассмотрению вопросов подготовки документации по планировке территории.

— Мы не могли не рассмотреть на комиссии обращение собственника, который, видимо, думал, что «зайдет в последний вагон» на корректировку документа до общественных обсуждений, — заявил при обсуждении председательствующий на комиссии «строительный» вице-мэр Новосибирска Алексей Кондратьев. — Но в любом раскладе мы с вами понимаем, что в рамках общественных обсуждений будет такое предложение, раз оно прозвучало, касаемо возможного изменения зоны без жилья на зону с жильем. Мы сейчас откажем, но на общественных обсуждениях будем смотреть.

— Вряд ли там сегодня есть резервные объекты для того, чтобы в них разместить детсад или школу, — сообщает начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев. — Для нас актуальности сегодня здесь нет, пока мы не говорим о жилищном строительстве.

При этом, как сообщают и в администрации Центрального округа, и в департаменте образования мэрии, данная территория к жилой застройке не готова ни в транспортном, ни в пешеходном, ни в образовательном аспектах.

Аргументы против строительства высказал и депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов (независимый), в чей округ данная территория входит.

— Улица Ленина перегружена, — заявил депутат на комиссии. — Второй момент: у нас есть определенно сложившийся архитектурный облик центра Новосибирска.

Что касается облика, то в ходе заседания комиссии прозвучало, что собственник универсама уже начал некие реконструкционные работы.

— Сегодня наша рекомендация — это реконструкция без жилищного строительства, — обозначил позицию комиссии Алексей Кондратьев.

Напомним, что еще одно жилищное строительство в центре Новосибирска на улице Красноярской провоцировало протестную активность жителей близлежащих домов, которые, помимо многочисленных обращений в органы власти и контролирующие органы, в знак протеста вывешивали на стенах домов лозунги, проводили серии одиночных пикетов. Одно время даже шли разговоры об инициировании с их стороны процедуры отзыва с должности мэра Новосибирска.

По данным Seldon.Basis, директором АО «Универсам» является Владимир Шевченко, который является соучредителем компании ООО «Вирма» (управление недвижимостью). Соучредителями «Вирмы» также являются Валерий Собатарев, Василий, Елена и Галина (Васильевна) Карпунины, Ирина (Васильевна) Вихорева. Собственник универсама закрыт, его интересы представляет АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».