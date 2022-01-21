Обновленную банкноту в 100 рублей Центробанк представит в ближайшее время

Центробанк России в ближайшее время презентует обновленную купюру номиналом 100 рублей, рассказал заместитель председателя регулятора Михаил Алексеев, пишут «Известия».

Он пояснил, что скоро состоится «знаковое событие».

— В течение ближайших месяцев, может быть, даже недель, состоится пресс-конференция, где будет представлена новая банкнота, — объяснил эксперт.

Кроме того, Центробанк запланировал обновление банкнот пяти номиналов. Новые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей поступят в обращение в 2023 году, измененные 500 рублей россияне увидят в 2024-м, 10 и 50 рублей — в 2025-м.

Банкноту номиналом 100 рублей изготовят и выпустят в обращение в этом году, однако платежный оборот станут насыщать купюрами постепенно. Ранее Алексеев уточнил, что понадобится несколько месяцев, чтобы кредитные организации настроили счетно-сортировальные машины, устройства самообслуживания (банкоматы) под купюру и протестировали это оборудование.