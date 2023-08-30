В центре Новосибирска на перекрестке столкнулись две иномарки

Ночью 29 августа на пересечении улиц Каменской и Орджоникидзе столкнулись «Toyota CH-R» и «Volkswagen». Об этом сообщает паблик «АСТ-54» в ВКонтакте.

— Водитель белого кроссовера оказался зажатым в салоне после столкновения. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС принялись оказывать помощь пострадавшему, — говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, пострадал 49-летний водитель «Volkswagen».

В комментарии под записью местные жители рассказали, что такое на данном перекрестке случается с завидной регулярностью. Также отметив, что на аварийном участке отсутствует светофор.

Ранее редакция сообщала о том, что плитовоз попал в ДТП на Бердском шоссе в Новосибирске.