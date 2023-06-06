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В центре Новосибирска отремонтировали многоквартирный дом – памятник архитектуры

  • 06/06/2023, 12:14
В центре Новосибирска отремонтировали многоквартирный дом – памятник архитектуры
Многоквартирному 85-летнему дому вернули исторический облик – убрали незаконные надстройки на балконах, установили согласно первоначальным образцам балясины и восстановили первозданный цвет фасада.

В Железнодорожном районе на ул. Омской завершился капитальный ремонт дома № 89, являющегося памятником архитектуры.

«Почти половину жилого фонда в Новосибирске мы отремонтировали по программе капитального ремонта МКД. Яркий пример – вот этот дом. Он из категории памятников архитектуры, у нас к таким объектам особое отношение. К работам допускаются только специальные организации, у которых есть соответствующая лицензия. Должны соблюдаться определенные правила, которые подразумевают сохранение исторического облика здания, даже цвет должен соответствовать первоначальному замыслу архитектора. Таким образом, во время капремонта мы возвращаем домам их исторический облик, – отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. – Дом красивый, необходимо обсудить с жителями благоустройство придомовой территории, все зависит от их решения».

Многоквартирный дом 1938 года постройки на ул. Омской, 89 отремонтировали в рамках реализации Региональной программы капремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новосибирской области. Это историческое пятиэтажное и четырехэтажное кирпичное здание с шестью подъездами. В связи с тем, что дом является памятником архитектуры, все работы проводились под контролем Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области. К работе приступили в 2016 году – отремонтировали крышу и инженерные системы электроснабжения, в 2017 – горячее и холодное водоснабжение, провели ремонт подвальных помещений, в 2018 – сделали внутридомовую систему водоотведения и канализации. В настоящее время подрядная организация ООО «Стройреставрация» завершила капитальный  ремонт фасада. Цвет дома выбран согласно паспорту объекта – в тон с железнодорожным вокзалом «Новосибирск – Главный».

По словам мэра Анатолия Локтя, в этом году уже отремонтировано более 100 домов, около 200 из них (а именно 194) находятся в работе. «Изначально в 2023 году планировалось отремонтировать 407 многоквартирных домов. Мы взяли на себя дополнительные обязательства – планируем увеличить их количество до 450 объектов».

Фото предоставлено пресс-службой мэрии

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : памятник архитектуры общество мэр Анатолий Локоть власть


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