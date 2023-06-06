Александр Безматерных: В России вскоре возникнет дефицит аллейных деревьев

Александр Безматерных, зампредседателя правления Ассоциации производителей посадочного материала России — о монопольном импорте из Европы, посадке лип в -43 градуса и законе о борьбе с общественниками:

— Сколько потрачено в 2019-м, сколько планируется в 2023—2024 годах на зеленые насаждения в городах? Очень много денег. Это бюджетные деньги, которые тратятся на растения. Они расходуются крайне неэффективно. Мы так считаем по нескольким причинам.

Прошла информация о том, что с 5 июня резко ужесточается логистика между Литвой и Россией. Литва — это страна, через которую идет импорт растительной продукции. Он под санкциями. Голландские коллеги, польские, некоторые другие получили штрафы по 500 тысяч евро за контракт с Россией. У них все очень жестко. Были до недавних пор какие-то пути, логистика была, возили. Что будет дальше — никто не знает. Целые сегменты материала на миллиарды рублей монопольно возили из Европы. В нашей стране их не производили. Есть необходимость срочного мозгового штурма правительства, профессионального сообщества, производственников, чтобы предпринять резкие меры к развитию собственной производственной базы.

По тем деньгам, которые уже потрачены, нет статистики: что было импортное, а что наше, заказчику это было неважно. Сейчас все поймут, когда перестанут полностью поставляться аллейные деревья. Нужны 15 лет инвестиций, причем не государственных, потому что государственных питомников столько не существует.

Дальше: что посажено правильно, а что неправильно? Я был в Благовещенске, там на главной площади посадили несколько огромных лип в кадки. Там -43 градуса. Теперь они болеют, нужен специалист.

От государства необходимо добиться планирования лет на 10-15 реализации проектов, связанных с зелеными насаждениями.

реализации проектов, связанных с зелеными насаждениями. Второе: нужна своевременная таксация насаждений , статистика: что есть, чего нет.

, статистика: что есть, чего нет. Третье: я бы издал закон по борьбе с общественниками, которые мешают убрать старые деревья. В городе деревья должны меняться. Они меньше живут, чем в природе.

Необходимо взаимодействие с производителями не импортными, а нашими. Это сложнее.

Подготовлено на основании выступления на заседании рабочей группы по формированию и развитию водно-зеленого каркаса в Новосибирске.