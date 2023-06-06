В регионах России ведутся поиски алкогольного напитка Мистер Сидр

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства найти и изъять из продажи алкогольный напиток «Мистер Сидр». Об этом говорится в распоряжении Роспотребнадзора, которое ведомство разослало в региональные управления.

— Принять меры по выявлению продукции, изготовленной ООО «Анди», и проведению исследования этой продукции, — говорится в документе. Также управлениям Роспотребнадзора поручено выдать предписания о приостановке реализации этой продукции.

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО Андрей Гончаров заверил Infopro54, что в Новосибирской области в розницу данный напиток не поступал.

— В первую очередь, приношу соболезнования родным и близким пострадавших. Уверен, что власти региона, где зарегистрированы данные случаи, делают всё необходимое для расследования случившегося. Минпромторг Новосибирской области оперативно запросил данные у Управления Росалкогольрегулирования по СФО, розница данный напиток не закупала. Но хочу убедительно попросить покупателей и продавцов проявлять бдительность и отслеживать товар, поступающий в торговые сети и локальные точки,— сказал он.

Напомним, что число умерших от отравления сидром в Ульяновской области увеличилось до 16 человек, двое — в Самарской области, несколько человек находятся в критическом состоянии в больницах Удмуртии. По предварительным данным, в напитке содержался метаноловый спирт.

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