В центре Новосибирска у девятиэтажного дома отвалился балкон

Висящий на одном лишь честном слове балкон напугал жителей дома на улице Орджоникидзе в центре города.
Очевидцы прислали видео в телеграм-канал «Экстренный вызов» и поделились своими опасениями.
― Страшновато теперь выходить, ― прокомментировали происходящее жильцы дома.
Бетонная плита повисла на высоте 9 этажа и в любую минуту может свалиться на головы прохожим. Управляющая компания занята поиском сигнальных ленточек, чтобы огородить опасное место.
По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.
Источник фото и видео: ТГ-канал «Экстренный вызов».
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