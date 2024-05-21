В центре Новосибирска у девятиэтажного дома отвалился балкон

Висящий на одном лишь честном слове балкон напугал жителей дома на улице Орджоникидзе в центре города.

Очевидцы прислали видео в телеграм-канал «Экстренный вызов» и поделились своими опасениями.

― Страшновато теперь выходить, ― прокомментировали происходящее жильцы дома.

Бетонная плита повисла на высоте 9 этажа и в любую минуту может свалиться на головы прохожим. Управляющая компания занята поиском сигнальных ленточек, чтобы огородить опасное место.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.