В центре Новосибирска установят трамвай № 13

В сквере за оперным театром установят памятник трамваю № 13, маршрут которого проходит через сквер по трамвайному кольцу. В нем планируют разместить кафе с едой и напитками навынос, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Концепция реконструкции сквера за Новосибирским оперным театром разработана архитектурной мастерской «Адаптик-А», ранее создавшая проект благоустройства набережной Оби. Согласно проекту, в сквере будет обновлено трамвайное кольцо и обустроены пешеходные переходы через трамвайные пути, а также обустроена скейт-площадка. Планируется также установить новые лавочки, урны и системы освещения, обновить тропинки и зелёные насаждения. Территория будет поделена на несколько зон – это площадка ожидания туристического трамвая, зона с кафе и туалетом, а также рекреационная, событийная, спортивно-развлекательная и досуговая зоны. Кроме того, планируется организовать ночной экскурсионный маршрут трамвая № 13.

Трамвай № 13 является одним из негласных символов Новосибирска. Широко знаменит он стал в начале прошлого десятилетия, когда начал постоянного мелькать в новостях, попадая в ДТП чуть ли не каждый месяц. Также у трамвая №13 есть аккаунты в соцсетях, а теперь появится и собственный памятник.