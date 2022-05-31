В Новосибирске власти решили отменить шествие кукол, ссылаясь на ковидные ограничения

В Новосибирске отменили шествие кукол по улице Ленина, пишет КП-Новосибирск Мероприятие входило в программу фестиваля кукол «Перекресток», однако его отменили из-за ковидных ограничений и запрета массовых мероприятий.

— Из-за запрета массовых мероприятий на территории области шествие кукол по улице Ленина отменено. Но праздник состоится! — объявил в соцсетях Новосибирский областной театр кукол, который и проводит фестиваль.

1 июня в 10:15 на перекрестке около театра начнется сбор участников с куклами и горожан с любимыми игрушками. А в 10:40 состоится церемония открытия фестиваля.

В этом году участие в фестивале примут: театр кукол имени Сергея Образцова из Москвы, Большой театр кукол из Санкт-Петербурга, театральные коллективы из Витебска, Душанбе и Донецка.