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В Новосибирске власти решили отменить шествие кукол, ссылаясь на ковидные ограничения

  • 31/05/2022, 16:30
Автор:
новости Новосибирска
Мероприятие входило в программу второго Международного фестиваля театров кукол «Перекресток», который пройдет с 1 по 5 июня.

В Новосибирске отменили шествие кукол по улице Ленина, пишет КП-Новосибирск Мероприятие входило в программу фестиваля кукол «Перекресток», однако его отменили из-за ковидных ограничений и запрета массовых мероприятий.

— Из-за запрета массовых мероприятий на территории области шествие кукол по улице Ленина отменено. Но праздник состоится! — объявил в соцсетях Новосибирский областной театр кукол, который и проводит фестиваль.

1 июня в 10:15 на перекрестке около театра начнется сбор участников с куклами и горожан с любимыми игрушками. А в 10:40 состоится церемония открытия фестиваля.

В этом году участие в фестивале примут: театр кукол имени Сергея Образцова из Москвы, Большой театр кукол из Санкт-Петербурга, театральные коллективы из Витебска, Душанбе и Донецка.

Фото с официальной страницы Театра кукол вконтакте

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Рубрики : Общество Город

Регионы: Новосибирск

Теги : театр кукол мероприятие ковидные ограничения


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