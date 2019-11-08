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В четырех районах Новосибирской области откроются модельные библиотеки

Инвестиции на реализацию проекта из федерального бюджета в 2019 году составили 25 млн рублей.
  • 08/11/2019, 15:25
В четырех районах Новосибирской области откроются модельные библиотеки

Четыре модельных библиотеки будут открыты в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Культура» до конца ноября. Модернизированные библиотеки откроются в Новосибирском, Ордынском, Сузунском районах и в городе Искитиме при поддержке регионального министерства культуры, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Модернизация включает в себя капитальный и текущий ремонт помещений, обновление дизайна, приобретение современного оборудования, в том числе – оборудование виртуальной реальности (шлемы, очки); интерактивные столы и песочницы, пополнение книжных фондов. В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» для читателей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено специализированное программное обеспечение, пандусы и расширенные дверные проемы. Предполагается также изменение форматов работы обновленных библиотек, в том числе – за счет повышения квалификации сотрудников.

Отмечается, что инвестиции на реализацию проекта из федерального бюджета в 2019 году составили 25 млн рублей. Дизайн-проекты разрабатывались молодыми архитекторами Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств, а над дизайн-проектом центральной библиотеки Сузунского района работали архитекторы специализированной компании «Витарус». В результате реализации проекта ожидается увеличение количества посещений библиотек нового формата и культурно-массовых мероприятий, проводимых в них, в два раза.

Фото: pixabay.com, автор- jazilykenneth

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