Застройщикам предложили застолбить место

— Расселение ветхого и аварийного жилья, частного сектора, развитие застроенных территорий – очень перспективная тема для Новосибирска. У нас участки, под такими объектами, находятся не на окраинах, а внутри городской застройки. Это ликвидные земельные участки, привлекательные для инвесторов, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, выступая на круглом столе, где обсуждалась ситуация, сложившаяся в строительной отрасли города.

Он напомнил, что в последние года развитие Новосибирска, в основном, шло за счет окраинной части, где были большие земельные участки и возможность для комплексного развития территории

— Мы неоднократно говорили, что эта земля заканчивается, и пока в нашей совместной стратегии города и области, не предусматривается расширение радиуса Новосибирска. Поэтому необходимо посмотреть на город. У нас много участков, застроенных аварийными бараками, частными домами в Октябрьском, Дзержинском, Центральном районах Новосибирска, — добавил мэр. — Есть застройщики, с которыми мы ведем разговор, чтобы на перспективу застолбить эти участки за строительными организациями, которые разработают программу развития этих территорий и постепенно, в течение нескольких лет, будут вести расселение частного сектора, освобождая очень перспективную и интересную для развития землю, фактически в центре Новосибирска.

Директор по управлению инвестициями и проектами ГК «Ёлка девелопмент» Максим Марков пояснил, что многим застройщикам интересны участки, расположенные в этих локациях. Но, проблема в том насколько такие проекты будут укладываться в модели банков.

— В рамках 214-ФЗ застройщики не могут использовать средства, привлеченные в рамках проектного финансирования, для расселения ветхого и аварийного жилья, развития застроенных территорий. Это будет нецелевое использование ресурсов. Если же брать на это дополнительные кредиты, то стоимость участка для компании автоматически будет расти ежегодно на 15-20% от привлеченных средств. А такие проекты, как правило, многолетние. Соответственно, финальная стоимость земельного ресурса может оказаться выше рынка, — поясняет Марков. — Для развития этой темы многое будет зависеть от того готова ли мэрия выдавать гарантии под такие программы.

Фото: ixabay.com, автор- psaudio