«Дом.РФ» попросили учесть интересы Новосибирска при решении судьбы военного городка

— Поскольку у нас на круглом столе присутствуют представители АО «Дом.РФ», я хотел бы затронуть важную для города тему — развитие территории бывшего военного городка (25 га), расположенного в Октябрьском районе. На этой площадке уже практически нет военных объектов, и мы много раз обращались в Минбороны РФ с просьбой передать эти земли в муниципальную собственность. Получали отказ. Теперь мы усвоили, что дело нужно иметь не с Минобороны, а с организацией «Дом.РФ», — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, выступая на круглом столе, где обсуждалась ситуация, сложившаяся в строительной отрасли города.

— Мы готовы разработать углубленный план развития этой территории. Есть опасность, что если эти земли будут предоставлены инвесторам федерального уровня, то интересы города не будут учтены, и мы снова столкнемся с теми же проблемами: дороги, детские сады, школы, зеленые зоны. А территории для решения этих вопросов уже не будет, — пояснил Локоть. — Хотелось бы, выйти на такой уровень взаимодействия и взаимопонимания, чтобы интересы развития города были учтены — и мы получили большую перспективную площадку для Новосибирска.

Он сообщил, что муниципалитет готов вести разговор, взаимодействовать с «Дом.РФ», и попросил, чтобы при принятии решений по военному городку были учтены интересы города.

Напомним, территория бывшего военного городка находится в самом центре Октябрьского района Новосибирска.

В ноябре 2017 года на площадке открылся мультимедийный исторический парк «Россия – моя история», в создание которого были вложены 537 млн рублей. Тогда же руководство города и области озвучивало планы по созданию на площадке исторического, культурного и спортивного кластера. В частности, отмечалось, что на территории бывшего военного городка расположен 31 объект недвижимости, среди них те, которые в будущем можно реконструировать и перепрофилировать под образовательную деятельность (в первую очередь, в сфере дополнительного образования). Также здесь возможна реализация инвестпроектов, в том числе развлекательных.

Опрошенные InfoPro54 застройщики заявили, что эта площадка очень привлекательна, в том числе для жилищного строительства, особенно для федеральных игроков этого рынка, так как позволит получить высокую окупаемость проекта.

Фото автора