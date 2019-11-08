«Дом.РФ» попросили учесть интересы Новосибирска при решении судьбы военного городка

— Поскольку у нас на круглом столе присутствуют представители АО «Дом.РФ», я хотел бы затронуть важную для города тему — развитие территории бывшего военного городка (25 га), расположенного в Октябрьском районе. На этой площадке уже практически нет военных объектов, и мы много раз обращались в Минбороны РФ с просьбой передать эти земли в муниципальную собственность. Получали отказ. Теперь мы усвоили, что дело нужно иметь не с Минобороны, а с организацией «Дом.РФ», — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, выступая на круглом столе, где обсуждалась ситуация, сложившаяся в строительной отрасли города.
были учтены интересы города.
— Мы готовы разработать углубленный план развития этой территории. Есть опасность, что если эти земли будут предоставлены инвесторам федерального уровня, то интересы города не будут учтены, и мы снова столкнемся с теми же проблемами: дороги, детские сады, школы, зеленые зоны. А территории для решения этих вопросов уже не будет, — пояснил Локоть. — Хотелось бы, выйти на такой уровень взаимодействия и взаимопонимания, чтобы интересы развития города были учтены — и мы получили большую перспективную площадку для Новосибирска.
Напомним, территория бывшего военного городка находится в самом центре Октябрьского района Новосибирска.
Опрошенные InfoPro54 застройщики заявили, что эта площадка очень привлекательна, в том числе для жилищного строительства, особенно для федеральных игроков этого рынка, так как позволит получить высокую окупаемость проекта.
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