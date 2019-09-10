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В числе лидеров автохлама — Новосибирская область

В регионе вырос рынок подержанных машин.
  • 10/09/2019, 10:16
Автор: Михаил Фишер
В числе лидеров автохлама — Новосибирская область

В число регионов-лидеров по количеству автопарка подержанных автомобилей вошла Новосибирская область, опередив Красноярский край и Кемеровскую область. Количество машин с пробегом в нашем регионе вновь увеличилось — на 1,1%. Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало отчет о текущем состоянии вторичного рынка в регионе.

В топ-10 субъектов РФ по объему рынка легковых автомобилей с пробегом в январе – июле 2019 года по данным «Автостат» вошли: Ростовская область (6 место в топ-10, 87,2 тыс. шт.; -2,8%), Башкортостан (7 место, 85,6 тыс. шт.; +0,3%), Челябинская область (8 место, 77 тыс. шт.; +0,4%), Татарстан (9 место 76,7 тыс. шт.; +4,2%). И замыкает топ-10  Новосибирская область — 74,5 тыс. шт. (+1,1%). На эти регионы приходится более 35% от всего объема российского вторичного рынка.

Краснодарский край — на третьем месте рейтинга, где за указанный период было куплено  144,6 тыс. подержанных автомобилей. На 4 месте — вторичный рынок Санкт-Петербурга — 100,1 тыс. единиц. На пятом месте — Свердловская область — здесь перепродано 89,2 тыс. машин.

Первое место в региональном рейтинге занимает Московская область — 191,5 тыс. машин с ростом рынка на 8,8%. На 2 месте — Москва, с результатом 147,9 тыс. перепроданных авто.

Однако в целом по стране количество подержанных автомобилей сокращается. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом по итогам семи месяцев 2019 года составил 2 млн 997 тыс. единиц, что на 0,4% меньше показателя за аналогичный период 2018 года.

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