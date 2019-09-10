Дроны помогают ученым следить за саранчей

Разработка технологии наблюдения за саранчой с помощью дронов — часть большой задачи по созданию цифровой карты распространения потенциального вредителя в Новосибирской области, сообщает издание «Наука в Сибири». Строя такие модели, ученые в первую очередь ориентируются на растительность, в которой обитают и которую едят насекомые. Для итальянского пруса, наиболее опасного вида саранчовых в регионе, — это в первую очередь полынь, прутняк и тысячелистники (лишь когда саранчи становится слишком много и ей начинает не хватать пищи, она переключается на зерновые). Там, где есть скопление излюбленных прусом растений, велика вероятность появления вредителей в большом количестве. Такие области необходимо отметить на карте и уделять им особое внимание в дальнейшем, при прогнозировании вспышек саранчи.

Как отметил ведущий научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН, профессор Новосибирского государственного университета доктор биологических наук Михаил Сергеев, космоснимки оказались для этой задачи неудобны. В основном они низкого разрешения (15—60 метров на один пиксел), и участки полыни на них практически неотличимы от другой растительности.

Ученый вместе с коллегами испытал беспилотный летательный аппарат для аэрофотосъемки мест возможного нахождения саранчи на полигоне «Александровское» в Карасукском районе Новосибирской области. Затем фотографии подверглись компьютерной обработке. Биологи предполагают, что лучшие результаты будет давать многослойное наблюдение, то есть совмещение данных наземного наблюдения, космоснимков и фотографий с беспилотника.

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