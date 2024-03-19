В число 100 лучших в России не попал ни один ресторан Новосибирска

К сожалению, в этом году рестораны Новосибирска не попали в топ-100 ресторанной премии WHERETOEAT, хотя в списке заведения из 17 городов России.

Список был опубликован на сайте премии 18 марта.

Как видно из списка, больше всего номинаций получили рестораны Москвы и Санкт-Петербурга. Из Сибири в топ вошли два ресторана из Красноярска — Дзе и Угли-Угли.

WHERETOEAT — это независимая ресторанная премия, которая учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. Каждый год она составляет рейтинги лучших российских заведений. В 2023 году в список 100 лучших заведений был включен только один ресторан Новосибирска — Skopin, который специализируется на авторской кухне.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске отрывается винотека SimpleWine.