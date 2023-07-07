В Чулымском районе неизвестные осквернили памятник воинам, погибшим в ВОВ

В Чулымском районе неустановленные лица осквернили памятник «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», написав на нем непристойные записи. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области. В результате умышленных преступных действий причинен заметный ущерб эстетическим качествам памятника.

По результатам рассмотрения материалов проверки, направленных прокурором в ОМВД России по Чулымскому району 6 июля 2023 года дознавателем ОД ОМВД России по Чулымскому району возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм» (ч.1 ст. 214 УК РФ).

Отмечается, что расследование уголовного дела, установление причастных к преступлению лиц находится на контроле прокуратуры района.