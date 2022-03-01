В Чулымском районе ограничат движение по мосту через реку Сума

ТУАД сообщило о плановом ремонте мостового перехода через реку Сума на 14км автомобильной дороги «14км а/д «Н-3203» — Саракамышка» в Чулымском районе Новосибирской области.

Мост построен в 1994 году и обеспечивает проезд местных жителей из села Саракамышка в населенные пункты Чулымского района и районный центр, где находится большинство социально значимых объектов.

Контракт на плановый ремонт заключен с ООО «Эверест» по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Подрядчик обновит покрытие, гидроизоляцию, выполнит ремонт балок, мощение конусов, исправление профиля на подходах к мосту, заменит барьерные ограждения, тротуарные блоки, деформационные швы.

По информации ТУАД, ремонтные работы на мосту через реку Сума будут производиться с 15 апреля по 14 октября 2022 с попеременным закрытием половины проезжей части. В связи с этим вводится ограничение на движение.

ТУАД просит водителей быть внимательными при проезде через мост в период ремонта и руководствоваться схемой организации дорожного движения и дорожными знаками.