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Рестораны и фитнес-центры Новосибирска освободили от QR-кода

  • 01/03/2022, 11:00
Автор:
Новости Новосибирска
С 6 марта они не будут требовать их с посетителей.

— Сегодня мной одобрено решение о снятии части антиковидных ограничений. С 6 марта предъявлять QR-коды при посещении объектов общественного питания, аквапарка, зоопарка, фитнес-центров не требуется. С 15 марта планируем снять это требование и в отношении объектов культуры и спорта, — сообщил на сайте правительства региона «ВКонтакте» губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

С 1 марта в регионе разрешен допуск посетителей в парикмахерские, салоны красоты, косметические, массажные, СПА-салоны, солярии, бани, сауны, ателье будет осуществляться без предъявления действующего QR-кода. С 15 марта также возобновляется деятельность по проведению всех официальных спортивных мероприятий на территории Новосибирской области.

Новости Новосибирска

Новосибирские рестораторы попросят отменить QR-коды

Вчера Infopro54 сообщал, что рестораторы сами планировали выйти на региональное правительство с предложением об отмене QR-кодов.

— Январь в HoReCa — достаточно пустой месяц. В феврале в регионе был высокий уровень заболеваемости, и город как будто вымер, то есть гостей тоже практически не было. Была надежда на то, что в марте ситуация начнет стабилизироваться, но сейчас очевидно, что вряд ли, — поясняла редакции председатель правления «Федерации рестораторов и отельеров Сибири» («ФРиО Сибири»), сооснователь школы для рестораторов и кулинаров «Гастроинкубатор» Галина Ильина (Шеломенцева).

Известный новосибирский ресторатор Николай Ильин также говорил о росте цен на продукты, которые общепиту приходится закладывать в чеки, а рост цен сокращает количество клиентов.

Напомним, QR-коды в сфере общественного питания региона была введены с 12 ноября.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в Новосибирской области зарегистрирован 3591 случай коронавируса, 281 пациент госпитализирован, 16 человек погибли. На 12 ноября 2021 года были зарегистрированы 407 заболевших.

Фото: pixabay.com — Farbsynthese

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : Рестораны Новосибирска пандемия бизнес QR код


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