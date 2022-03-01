Disney приостановит поставки фильмов в российские кинотеатры из-за ситуации на Украине

Дальнейшие решения будут приниматься, исходя из ситуации, уточнили в компании.

— Мы приостанавливаем выпуск прокатных фильмов в России, в том числе предстоящий «Я краснею» от Pixar», — говорится в сообщении. Компания уточнила, что совместно с партнерами осуществляет гуманитарную помощь беженцам.

Напомним, 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР). Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал об ухудшении ситуации в Донбассе, он назвал происходящее геноцидом и обратился за помощью к России. 24 февраля Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.