В ЧВК «Вагнер» рассказали о провокации к выборам президента от имени их бойца

Руководство частной военной компании отреагировало на публикацию в интернете с призывами сорвать избирательную кампанию президента России.

«Музыканты» открестились от провокатора, который называет себя участником ЧВК.

― Якобы наш сотрудник с позывным «Сосед» призывает бойцов и членов их семей провести ряд несогласованных акций по всем городам России в дни выборов с 15 по 17 марта. Данное видео является фейком и провокацией. Этот человек не имеет никакого отношения к представителям нашей компании. Он пытается очернить нас и нашу деятельность, навести смуту. Не видитесь! Берегите честь нашей компании и не участвуйте в сомнительных мероприятиях, ― прокомментировал официальный представитель ЧВК «Вагнер» по СФО с позывным «Сиб».