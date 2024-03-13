В Академгородке построят многофункциональный молодежный спортивный центр

На комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска вынесен проект по строительству многофункционального молодежного спортивного центра с кампусом. Об этом сообщила депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина (решением суда признана причастной к экстремистской деятельности). Судя по информации, инициатором проекта является Салимов А.Р.
Создание объекта площадью 17,1 тысяч кв метров запланировано на двух участках на ул Арбузова, расположенных в 10 минутах от Технопарка. Они расположены недалеко от клиники лимфологии.
Объект будет состоят из двухуровневого стилобата и двух башен на 16 и 10 этажей. На первом этаже планируется разместить центр молодежи, на первом и втором этажах также запланировано размещение спортивного кластера: термального комплекса, зала боевых искусств, бассейна, столовой и т.д.
В 16-ти этажной башне разместится кампус, в 10-ти этажной — административное здание с научными и медицинскими кластерами.
В перспективе инвестор планирует провести реконструкцию парка, расположенного рядом с центром, говорится в аннотации к проекту.
Seldon.Basis, он является учредителем компаний ООО «СтройТоргСервис» (строительство жилых и нежилых зданий, 25%), ООО «Рембыттехника» (50%), ООО «Торговый Союз-Сети» (63%), ООО «Академстройторгсервис» (100%), ООО «Сибэкоресурс» (50%), ООО «Три С» (33,33%) и т.д.
Компания, связанная с предпринимателем, в 2021 году планировала построить оздоровительно-развлекательный центр в сквере Демакова. Но этот проект зарубили депутаты горсовета и общественники.
Ранее редакция сообщала о том, что участок земли в Академгородке продали за 420 млн рублей.
Фото коллаж — из фото со страницы Светланы Каверзиной и скрин карты 2ГИС, фото из проекта ПЗЗ — со страницы Светланы Каверзиной
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru