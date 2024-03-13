В Академгородке построят многофункциональный молодежный спортивный центр

На комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска вынесен проект по строительству многофункционального молодежного спортивного центра с кампусом. Об этом сообщила депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина (решением суда признана причастной к экстремистской деятельности). Судя по информации, инициатором проекта является Салимов А.Р.

Создание объекта площадью 17,1 тысяч кв метров запланировано на двух участках на ул Арбузова, расположенных в 10 минутах от Технопарка. Они расположены недалеко от клиники лимфологии.

Объект будет состоят из двухуровневого стилобата и двух башен на 16 и 10 этажей. На первом этаже планируется разместить центр молодежи, на первом и втором этажах также запланировано размещение спортивного кластера: термального комплекса, зала боевых искусств, бассейна, столовой и т.д.

В 16-ти этажной башне разместится кампус, в 10-ти этажной — административное здание с научными и медицинскими кластерами.

В перспективе инвестор планирует провести реконструкцию парка, расположенного рядом с центром, говорится в аннотации к проекту.

Не исключено, что инициатором проекта является Салимов Аскар Рустамович. По данным Seldon.Basis , он является учредителем компаний ООО «СтройТоргСервис» (строительство жилых и нежилых зданий, 25%), ООО «Рембыттехника» (50%), ООО «Торговый Союз-Сети» (63%), ООО «Академстройторгсервис» (100%), ООО «Сибэкоресурс» (50%), ООО «Три С» (33,33%) и т.д.

Компания, связанная с предпринимателем, в 2021 году планировала построить оздоровительно-развлекательный центр в сквере Демакова. Но этот проект зарубили депутаты горсовета и общественники.

Ранее редакция сообщала о том, что участок земли в Академгородке продали за 420 млн рублей.