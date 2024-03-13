Большая пробка собралась на Восходе в Новосибирске из-за ремонта Октябрьского моста

Сегодня вечером, 13 марта, на улице Восход в Новосибирске собралась длинная пробка. Машины стоят на подъезде к Речному вокзалу.

По информации «2ГИС», протяженность составляет примерно 1 километр. Так, например, автомобили встали на участке от Кирова до Октябрьского моста. Также затор образовался на Большевистской. Автомобилисты начали оставлять свои комментарии на карте 2ГИС.

— Уважаемые гости нашего города! По Большевистской улице можно ехать в 4 ряда, а не в 3!

— Сделайте уже автобусную полосу, это просто невозможно.

— Еду утром — стою, ну все же на работу, еду вечером — стою, ну все же с работы, почему я сейчас стою?

В целом «2ГИС» оценивает пробки в городе на 7 баллов.

Ранее редакция сообщала о том, что у ремонта Октябрьского моста в Новосибирске появился конец.