В декабре мошенники усилили активность под видом сотовых операторов

Ссылаясь на необходимость продлить договор сотовой связи или получить новогодние бонусы, они пытаются получить доступ в личный кабинет абонента и выманить коды доступа к различным сервисам, включая мобильный банкинг. По оценке специалистов ВТБ, жалобы клиентов банка на подобные звонки увеличились с ноября более чем на 30%.

На мобильный телефон потенциальной жертвы поступает звонок от неизвестного номера. Абонент представляется сотрудником мобильного оператора и просит назвать код из СМС под предлогом подтверждения срочных операций: перезаключение договора с мобильным оператором, начисление бонусов, пролонгация тарифного плана, защита от утечки персональных данных и т.д. После этого «жертва» получает СМС с кодом для входа в онлайн-кабинет своего сотового оператора, а мошенники просят сообщить этот код, используя его для восстановления доступа к личному кабинету «жертвы». Также мошенники просят передать код из СМС для доступа к личному кабинету на Госуслугах. В совокупности эти действия позволят мошенникам оформить электронную сим-карту (eSim) для дальнейшего управления сервисами различных банков от имени «жертвы».

«Подобная схема обмана появилась сравнительно недавно, если в сентябре-октябре было несколько подобных обращений в месяц, то в ноябре счет шел уже на десятки. За первые 20 дней декабря мы получили уже столько же обращений от клиентов с жалобой на подобные действия мошенников, сколько было за весь ноябрь. Очевидно, что этот сценарий сейчас остается одним из самых актуальных. Его опасность состоит в том, что в случае «удачной атаки» злоумышленник получает доступ до основного средства аутентификации клиента во всех сервисах, включая онлайн банкинг любого банка или сервисов государственных услуг», – отмечает Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.

Эксперты ВТБ отмечают, что мошенникам приходится все чаще менять свои сценарии разговоров и сценарии обмана, а сама мошенническая активность благодаря повышенному вниманию к этой теме со стороны финансового сообщества, органов государственной власти и мобильных операторов, впервые за три года начала снижаться. В 2023 году мошенническая активность на клиентов сократилась на 15% по сравнению с предыдущим годом, число попыток атак за год может превысить 6,7 млн. Одним из трендов этого года стали гибридные сценарии, когда мошенники используют свои сценарии через несколько каналов связи и совершают атаки на несколько кредитных или иных организаций для хищения большего объемов средств клиентов.