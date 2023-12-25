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За 850 миллионов рублей продают ТЦ в микрорайоне Пашино в Новосибирске

  • 25/12/2023, 11:21
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За 850 миллионов рублей продают ТЦ в микрорайоне Пашино в Новосибирске
Площадь здания более 3 тысяч квадратных метров.

Торговый центр выставили на продажу в микрорайоне Пашино. Площадь помещения более 3 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает сайт объявлений N1.

Стоимость объекта — 850 млн рублей. На данный момент в ТЦ — 24 арендатора.

Центр находится на улице Магистральной. Представляет из себя одноэтажное здание, построенное в 2021 году.

— Напротив здания пешеходный переход, остановка транспорта. Густонаселённый жилой массив, — говорится в тексте предложения.

Также продается земельный участок площадью 6,8 тысячи квадратных метров.

Отмечается, что продавец готов рассмотреть индивидуальные условия.

Ранее редакция сообщала о том, что за 45 миллионов продают двухуровневую семикомнатную квартиру в Новосибирске.

Фото с сайта N1

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : торговый центр продажа микрорайон Пашино


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