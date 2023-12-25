За 850 миллионов рублей продают ТЦ в микрорайоне Пашино в Новосибирске

Торговый центр выставили на продажу в микрорайоне Пашино. Площадь помещения более 3 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает сайт объявлений N1.
Стоимость объекта — 850 млн рублей. На данный момент в ТЦ — 24 арендатора.
Центр находится на улице Магистральной. Представляет из себя одноэтажное здание, построенное в 2021 году.
— Напротив здания пешеходный переход, остановка транспорта. Густонаселённый жилой массив, — говорится в тексте предложения.
Также продается земельный участок площадью 6,8 тысячи квадратных метров.
Отмечается, что продавец готов рассмотреть индивидуальные условия.
Ранее редакция сообщала о том, что за 45 миллионов продают двухуровневую семикомнатную квартиру в Новосибирске.
Фото с сайта N1
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