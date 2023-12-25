Зимняя сказка: какая погода будет в последнюю неделю 2023 года в Новосибирске

По прогнозам синоптиков, предновогодняя неделя в Новосибирске ожидается теплой и снежной.

По данным сервиса Gismeteo, с 25 до 31 декабря 2023 года дневные температуры в городе могут подняться до +1 градуса, осадки ожидаются в виде мокрого снега уже со вторника, 26 декабря.

Самая низкая температура на этой неделе, по прогнозам синоптиков, будет в последний день уходящего года — до -4 градусов днем и до -7 ночью.

Самый теплый день в этот период ожидается во вторник, 26 декабря, +1 днем и -5 ночью.

Ранее редакция сообщала о прогнозе погоды в Новосибирской области в январе 2024 года.