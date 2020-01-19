В Новосибирске по итогам 2019 года готовый бизнес стал доступнее на 16%

В Новосибирске максимальным спросом у желающих приобрести готовый бизнес, пользуется сфера услуг (35%), следом идут торговля (27%) и сфера общественного питания (17%). К таким выводам пришли эксперты Авито, проанализировав рынок готового бизнеса. Отмечается, что жители города чуть больше интересовались нестандартным готовым бизнесом в категории «другое», чем в прошлом году (на него пришлось 7% спроса против 6% в 2018). Востребованность бизнеса в сфере производства снизилась на 1% за год.

— В целом по городу cпрос со стороны потенциальных покупателей готового бизнеса снизился на 2% по сравнению с прошлым годом, — отмечают в Авито.

За год в городе число желающих продать готовый бизнес в городе не изменилось: в 2019 году количество объявлений о его продаже осталось прежним, как и в 2018 году.

— Самыми дорогими бизнесами по итогам года, как и в 2018 году, оказались сельхозкомпании со средней ценой 17,6 млн рублей и производственные компании стоимостью 9,3 млн рублей, причем вторые лидируют по темпам роста цены: +98% за год. Также в тройке лидеров по ценам находятся производственные предприятия со средней ценой около 5,6 млн рублей. Подешевели сильнее всего интернет-магазины (на 70% по сравнению с 2018 годом), — говорится в исследовании.

Самый доступный готовый бизнес в Ульяновске (в среднем 1,3 млн рублей), а также в Омске и Челябинске, где он стоит чуть менее 2 млн рублей. Список самых «дорогих» городов для покупки готового бизнеса возглавил Ростов-на-Дону, где компания обойдется чуть менее чем в 4,3 млн рублей. Москва находится только на втором месте (в среднем также чуть менее 4,3 млн рублей), на третьем месте – Самара с показателем 4 млн рублей. За год цена на готовый бизнес больше всего снизилась в Тюмени (на 27%), а выросла в Ижевске – на 31%.

Новосибирск оказался на 18-м месте по доступности готового бизнеса среди 23 рассматриваемых российских городов: в среднем он стоит 3 млн рублей (на 16% меньше, чем в прошлом году).

Фото: pixabay.com, автор- geralt