СК Новосибирска возбудил уголовное дело из-за продажи ребенка в интернете

В резонансном деле, которое всколыхнуло не только Новосибирск, но и соседний Омск появились новые подробности.

Напомним, 25 сентября, в интернете появилась информация о продаже ребенка. Объявление было размещено с аккаунта жительницы села Лузино Омской области, но с геолокацией в Первомайском районе Новосибирска. Сибирячка написала, что продает сына Макарушку и добавила, что он «безумно любит качели». Цену на свой живой товар женщина не назвала, указала только, что «цена по запросу».

На объявление обратили внимание журналисты, а затем и Следственный комитет. Ход проверки взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.

Вечером, 26 сентября Следственный комитет возбудил уголовное дело за покушение на торговлю людьми.