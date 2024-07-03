В День города в Новосибирске прошла выставка достижений предпринимателей

Мероприятие организовано Новосибирским областным отделением «ОПОРА РОССИИ» и мэрией города Новосибирска совместно с Содружеством профессионалов и предприятий индустрии красоты и оздоровления.

Около 80 новосибирских компаний подарили праздник горожанам.

Представители ассоциации «Содружество профессионалов и предприятий индустрии красоты и оздоровления» провели бесплатные консультации и оказывали бесплатные услуги красоты и оздоровления. Массаж, диагностика родинок, проверка уровня сахара и многое другое.

«Для меня как для представителя бизнеса важно было представить наших предпринимателей на площади Пименова, познакомить жителей и гостей города с новосибирскими предприятиями. Это новый формат празднования Дня города», — рассказала Анна Зубаровская, член Совета Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», Президент ассоциации «Содружество профессионалов и предприятий индустрии красоты и оздоровления».

На территории детства для маленьких гостей праздника были организованны увлекательные мастер-классы с подвижными играми, бесплатным аквагримом, плетением кос и др.

Москаленко Марина, руководитель Комитета по развитию индустрии детских товаров и услуг Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» поделилась: «Данный формат мероприятия уникален, горожане смогли не только развлечься на празднике, но и получить множество бесплатных услуг и приобрести товары наших местных производителей по сниженной стоимости. Для детей и их родителей мы организовали полезные мастер-классы, подвижные игры, бесплатные консультации по детскому здоровью. Новосибирские производители детской одежды представили свои коллекции. В нашем городе очень много талантливых артистов, которые с радостью выступили на нашей сцене».

Немало торговых палаток предоставили ремесленникам, которые производят по-настоящему уникальные красивые изделия, отражающие историю Сибири и Новосибирской области.

На «Территории моды» новосибирские предприятия легкой промышленности продемонстрировали коллекции одежды и аксессуаров.

Помимо большой развлекательной программы на сцене, где приняли участие наши музыкальные, танцевальные, творческие и спортивные коллективы, горожане могли наблюдать показы модных коллекций от местных брендов одежды.

Отдельная территория была посвящена патриотизму. В рамках мероприятия мы познакомили новосибирцев с несколькими фондами и волонтерскими движениями, которые в это не простое время помогают нашим защитникам всем необходимым – радостно, что горожане охотно откликаются на призыв о помощи. На мастер-классах гости праздника своими руками плели маскировочные сети, изготавливали талисманы и обереги, которые в дальнейшем передадут нашим бойцам в зону СВО.