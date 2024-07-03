Школьница, порезавшая свою одноклассницу в лесу под Новосибирском, прошла экспертизу

От экспертизы, которую не смогли провести в специализированном стационаре Новосибирска за запросу следователей, зависит самое главное ― привлекут ли 14-летнюю Веронику* к уголовной ответственности.

Напомним, резонансное преступление случилось 1 октября 2023 года в поселке под Новосибирском. Одноклассница позвала на прогулку в лес свою подругу Марианну*. Девочки бродили по тропинкам и отдалялись от жилых домов. Последней на их пути попалась автозаправка. Вероника специально отводила школьницу в глухую чащу. В голове у нее уже был подготовлен ужасный план. Девочка достала из кармана канцелярский нож и набросилась на Марианну. Садистка изрезала ей лицо, шею и руки. Пострадавшая, истекая кровью, смогла убедить подругу оставить ее умирать в одиночестве. Хотя та угрожала отрезать ей язык. Во время расправы Вероника, по словам одноклассницы, постоянно разговаривала с воображаемым другом и действовала как будто по его указке. Когда мучительница ушла, Марианна позвонила в службу спасения и сообщила им свои координаты. Пострадавшую нашли участковый и спасатели. Она потеряла очень много крови, а некоторые порезы на лице и шеи могли стать смертельными.

Врачи несколько дней боролись за жизнь подростка. К счастью, девочка выжила.

Подозреваемую задержали в тот же день. При обыске в комнате Вероники были найдены канцелярские ножи и запасные лезвия в кармане ее куртки.

По факту случившегося СК возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». На допросе подозреваемая призналась, что очень ждала своего 14-летия, чтобы совершить расправу над одноклассницей и ответить самой за этот поступок. Она не хотела, чтобы страдали ее родители.

Веронику направили на прохождение психолого-психиатрической экспертизы в Новосибирскую клинику закрытого типа. Месяц девочка была изолирована об общества и находилась под наблюдением. Но наши специалисты не смогли ответить на основные вопросы следователей. Возможно, они просто не стали брать на себя такую большую ответственность из-за большого резонанса этой истории. В итоге школьницу в мае направили в московский медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского.

― Девочка, которая уже достигла возраста уголовной ответственности за тяжкое преступление была направлена в Москву на прохождение специализированной экспертизы в медицинское учреждение. Вина ее практически доказана, осталось определить насколько ее биологический возраст соответствует психическому развитию и насколько она вменяема. Если окажется, что ее психическое развитие не соответствует возрасту, то она не подлежит уголовной ответственности. Эксперты должны определить важный момент, который уже позволит суду решать, какое наказание грозит школьнице: либо это специальное лечение, либо колония, ― рассказал журналистам Infopro54 первый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области Антон Бадулин.

Известно, что все необходимые экспертизы уже сделаны. Вероника вернулась домой. Сейчас следствие ждет результатов, которые пришлет клиника.

Вероятно, что к концу лета уголовное дело будет завершено и направлено в суд.

*Имена школьниц изменены.

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