В День города в Новосибирске запустят дополнительные электрички

В День города, 30 июня, из Новосибирска будут ходить дополнительные электропоезда. Они будут отправляться от станции «Новосибирск-Главный» по трём пригородным направлениям.

Расписание составлено так, чтобы жители области могли спокойно уехать после праздничных мероприятий. Например, для жителей левого берега отправление запланировано на 22:35 с платформы «Правая Обь». Поезд проследует со всеми остановками, кроме «Левая Обь».

Полный список мест отбытия можно посмотреть здесь.

Напомним, что Новосибирск готовится к празднованию своего 131-го Дня города. Праздничные мероприятия пройдут 29 и 30 июня.

Главными праздничными площадками станут парк «Арена», расположенный на левом берегу Оби, и Михайловская набережная — на правом.

Ранее редакция сообщала о том, что на День города в Новосибирске выступят Пицца, Kamazz и Салтыкова.