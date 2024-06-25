В День города в Новосибирске запустят дополнительные электрички

В День города, 30 июня, из Новосибирска будут ходить дополнительные электропоезда. Они будут отправляться от станции «Новосибирск-Главный» по трём пригородным направлениям.
Расписание составлено так, чтобы жители области могли спокойно уехать после праздничных мероприятий. Например, для жителей левого берега отправление запланировано на 22:35 с платформы «Правая Обь». Поезд проследует со всеми остановками, кроме «Левая Обь».
Полный список мест отбытия можно посмотреть здесь.
Напомним, что Новосибирск готовится к празднованию своего 131-го Дня города. Праздничные мероприятия пройдут 29 и 30 июня.
Главными праздничными площадками станут парк «Арена», расположенный на левом берегу Оби, и Михайловская набережная — на правом.
Ранее редакция сообщала о том, что на День города в Новосибирске выступят Пицца, Kamazz и Салтыкова.
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