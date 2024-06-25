Подростки на мотоцикле пострадали в массовом ДТП в Новосибирске

В Новосибирске двое подростков пострадали в аварии с участием мотоцикла и двух иномарок. ДТП произошло в Кировском районе города в 23.00 24 июня.

По данным Госавтоинспекции, 38-летний водитель Nissan Qashqai ехал по улице Тюменской и при повороте налево у дома №5 столкнулся с мотоциклом RegulMoto. От удара железного коня отбросило на движущийся Honda Civic.

— В результате аварии пострадал 16-летний водитель мотоцикла и его 14-летняя пассажирка. С полученными травмами оба доставлены в больницу, — рассказали в пресс-службе городского ГАИ.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее редакция сообщала о том, что в тройном ДТП в Новосибирске пострадали четыре человека. Выяснилось, что виновник аварии, 22-летний водитель «Жигулей», не имеет прав управления ТС. Он и три его пассажира получили травмы и были госпитализированы.