В День памяти и скорби на площади Ленина прозвучит Ленинградская симфония

— 22 июня в 20.00 на площадке перед Оперным театром будет исполнятся «Ленинградская» симфония Дмитрия Шостаковича. Это мероприятие всегда привлекает новосибирцев, — сообщил на оперативном совещании в правительстве мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Напомним, 9 июля 1942 года Седьмая симфония была исполнена в Новосибирске в присутствии автора Дмитрия Шостаковича. Находившийся в Новосибирске в эвакуации Симфонический оркестр Ленинградской государственной филармонии под управлением Евгения Мравинского работал над произведением с исключительным подъёмом и успех новосибирской премьеры был грандиозным, говорится на сайте Оперного театра.

В августе 1942 Седьмая («Ленинградская») симфония была исполнена в блокадном Ленинграде. Это был 355-й день блокады, именно в этот день по приказу Гитлера немцы должны были войти в Ленинград, но защитники города это фашистское мероприятие заменили концертом.

В Новосибирске на площадке перед Оперным театром «Ленинградская» симфония впервые прозвучала 22 июня 2016 года.