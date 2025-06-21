В День памяти и скорби новосибирцы вспомнят тех, чьи жизни разметал ураган войны

Помним, скорбим и гордимся

В ночь на 22 июня 1941 года войска нацистской Германии перешли границу Советского Союза, что знаменовало собой начало самой страшной и кровавой войны в истории человечества.

К слову, в 1941, как и в нынешнем году, 22 июня пришлось на воскресенье. Для всех тогдашних жителей нашей страны, да и всех последующих поколений этот день навсегда разделил жизнь на до и после. Более того, можно сказать, что история всего мира разделилась по этому же принципу — столь велик масштаб тех событий, имевших поистине всемирно историческое значение.

Великая Отечественная война продолжалась 1418 дней, унесла порядка 27 миллионов человеческих жизней наших дедов и прадедов, сражавшихся за Родину и её будущее. Ведь в той войне на кону действительно в прямом смысле стояло сохранение России как государства. В самом деле, немцы не скрывали своих целей в той войне: не просто победить Советский Союз, но и стереть его с лица Земли. Среди прочего сохранилась фотография солдат вермахта с плакатом, на котором содержится надпись Der Russe muss sterben damit wir leben («русский должен умереть, чтобы жили мы»). Т.е. вопрос стоял ребром: или они, или мы. К счастью, победа оказалась на нашей стороне.

Вспоминая сегодня очередную годовщину начала войны, конечно, нельзя обойти вниманием очень важный вопрос сбережения нашей общей исторической памяти и патриотического воспитания подрастающего поколения. Стоит отметить, что за последние годы в этом отношении был сделан большой шаг вперёд. Можно вспомнить перестроечные и первые постсоветские годы, когда одна за другой последовательно рушились все ценности, на которых прежде держалось наше общество, и в том числе священная память о войне и преклонение перед её жертвами. В последующие годы ситуация значительно улучшилась, о чём красноречиво говорит тот факт, что День Победы сегодня — самый главный праздник для подавляющего большинства россиян. Это, безусловно, важно, но в то же время это лишь необходимый minimum minimorum. Не меньшее значение имеет последовательная и системная просветительская работа, нацеленная на распространение в нашем обществе подлинного знания о тех страшных событиях, о тех доблестных героях, кто на передовой и в тылу изо дня в день приближали желанную Победу. Это необходимо в том числе и для нейтрализации любых попыток сознательного искажения истории Великой Отечественной войны, которые предпринимаются как за рубежом, так — увы — и внутри страны.

Одной из насущных задач российского исторического просвещения мне видится донести до каждого человека, что история — это не просто страницы из учебника, сухое перечисление дат и событий. Нет, история – это в первую очередь живые люди с их уникальными судьбами. У многих из нас есть в роду люди, которыми мы можем и должны гордиться, которые внесли свой неоценимый вклад в оборону страны, её процветание и развитие. Любовь к своей стране и её истории начинается, на мой взгляд, со знания и уважения истории своей семьи и своей малой Родины — того, что ближе и понятнее каждому человеку. А с этого микроуровня уже можно подняться до более широких обобщений и более чёткого понимания того значения, которое эта война имеет для всей нашей страны.

22 июня — это не праздничная, а скорее грустная дата. Празднуем мы 9 мая, а этот день — повод вспомнить всех тех, чьи жизни были размётаны ураганом войны, преклониться перед их памятью, сказать слова признательности и благодарности. Потому что их бессмертный подвиг не имеет ни цены, ни срока давности. И мы всегда будем помнить, кому обязаны возможностью жить на своей родной земле.

Дмитрий Овчинников — публицист, внештатно сотрудничает с новосибирскими СМИ, увлекается театром, публикует рецензии на спектакли на театральных сайтах. По матери происходит из Брестской области Беларуси, которая первой приняла на себя удар немецких войск.