Рекламодателям

В День памяти и скорби новосибирцы вспомнят тех, чьи жизни разметал ураган войны

  • 21/06/2025, 19:00
В День памяти и скорби новосибирцы вспомнят тех, чьи жизни разметал ураган войны
В обществе необходимо проводить системную просветительскую работу по распространению подлинного знания о тех страшных событиях

Помним, скорбим и гордимся

В ночь на 22 июня 1941 года войска нацистской Германии перешли границу Советского Союза, что знаменовало собой начало самой страшной и кровавой войны в истории человечества.

К слову, в 1941, как и в нынешнем году, 22 июня пришлось на воскресенье. Для всех тогдашних жителей нашей страны, да и всех последующих поколений этот день навсегда разделил жизнь на до и после. Более того, можно сказать, что история всего мира разделилась по этому же принципу — столь велик масштаб тех событий, имевших поистине всемирно историческое значение.

Великая Отечественная война продолжалась 1418 дней, унесла порядка 27 миллионов человеческих жизней наших дедов и прадедов, сражавшихся за Родину и её будущее. Ведь в той войне на кону действительно в прямом смысле стояло сохранение России как государства. В самом деле, немцы не скрывали своих целей в той войне: не просто победить Советский Союз, но и стереть его с лица Земли. Среди прочего сохранилась фотография солдат вермахта с плакатом, на котором содержится надпись Der Russe muss sterben damit wir leben («русский должен умереть, чтобы жили мы»). Т.е. вопрос стоял ребром: или они, или мы. К счастью, победа оказалась на нашей стороне.

Вспоминая сегодня очередную годовщину начала войны, конечно, нельзя обойти вниманием очень важный вопрос сбережения нашей общей исторической памяти и патриотического воспитания подрастающего поколения. Стоит отметить, что за последние годы в этом отношении был сделан большой шаг вперёд. Можно вспомнить перестроечные и первые постсоветские годы, когда одна за другой последовательно рушились все ценности, на которых прежде держалось наше общество, и в том числе священная память о войне и преклонение перед её жертвами. В последующие годы ситуация значительно улучшилась, о чём красноречиво говорит тот факт, что День Победы сегодня — самый главный праздник для подавляющего большинства россиян. Это, безусловно, важно, но в то же время это лишь необходимый minimum minimorum. Не меньшее значение имеет последовательная и системная просветительская работа, нацеленная на распространение в нашем обществе подлинного знания о тех страшных событиях, о тех доблестных героях, кто на передовой и в тылу изо дня в день приближали желанную Победу. Это необходимо в том числе и для нейтрализации любых попыток сознательного искажения истории Великой Отечественной войны, которые предпринимаются как за рубежом, так — увы — и внутри страны.

Одной из насущных задач российского исторического просвещения мне видится донести до каждого человека, что история — это не просто страницы из учебника, сухое перечисление дат и событий. Нет, история – это в первую очередь живые люди с их уникальными судьбами. У многих из нас есть в роду люди, которыми мы можем и должны гордиться, которые внесли свой неоценимый вклад в оборону страны, её процветание и развитие. Любовь к своей стране и её истории начинается, на мой взгляд, со знания и уважения истории своей семьи и своей малой Родины — того, что ближе и понятнее каждому человеку. А с этого микроуровня уже можно подняться до более широких обобщений и более чёткого понимания того значения, которое эта война имеет для всей нашей страны.

22 июня — это не праздничная, а скорее грустная дата. Празднуем мы 9 мая, а этот день — повод вспомнить всех тех, чьи жизни были размётаны ураганом войны, преклониться перед их памятью, сказать слова признательности и благодарности. Потому что их бессмертный подвиг не имеет ни цены, ни срока давности. И мы всегда будем помнить, кому обязаны возможностью жить на своей родной земле.

Дмитрий Овчинников — публицист, внештатно сотрудничает с новосибирскими СМИ, увлекается театром, публикует рецензии на спектакли на театральных сайтах. По матери происходит из Брестской области Беларуси, которая первой приняла на себя удар немецких войск.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

8

Рубрики : Общество Культура История

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : День памяти и скорби Великая Отечественная война


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Григорий Цой, директор и сооснователь ООО «Беспилотные системы»

Григорий Цой: В России меняется парадигма использования беспилотников

Сейчас потребитель прежде всего определяет ценность, которую хочет получить от БПЛА, и рынок на это реагирует
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В День памяти и скорби новосибирцы вспомнят тех, чьи жизни разметал ураган войны
21/06/25 19:00
История Культура Общество
В Краснообске под Новосибирском создадут умную спортплощадку за 40 млн рублей
21/06/25 18:00
Бизнес Власть Спорт
В Госдуме предлагают за «автоподставы» сажать в тюрьму на срок до семи лет
21/06/25 17:00
Власть Общество
Самая сложная «концессионная» школа в Новосибирске выставлена на торги
21/06/25 16:00
Бизнес Власть Образование
Цена «квадрата» в новосибирской малогабаритной квартире выросла почти на 12%
21/06/25 15:00
Бизнес Недвижимость
В новосибирском аэропорту Толмачево открылась выставка «Лица Победы»
21/06/25 14:00
История Культура
Дачников Новосибирска призывают вакцинироваться от столбняка
21/06/25 13:00
Медицина Общество
«Мы потрясены»: вандалы сломали площадки в новом парке «Арена» в Новосибирске
21/06/25 12:08
Власть Город Право&Порядок
Новосибирские селлеры получают предупреждения от налоговой за дробление бизнеса
21/06/25 11:00
Бизнес Финансы
Стоимость обслуживания автомобильного кондиционера в России резко выросла
21/06/25 9:00
Новосибирская область заняла 11 место в Национальном инвестиционном рейтинге
20/06/25 19:00
Бизнес
От штрафа до тюрьмы: два миллиона россиян могут попасть под статью после принятия закона о дропперах
20/06/25 18:00
Право&Порядок
В Новосибирске пройдет фестиваль авторской песни
20/06/25 17:00
Город Культура Общество
ПМЭФ: снижение ставок по депозитам ожидается к августу
20/06/25 16:55
Финансы
Мэрия Новосибирска наняла охранников для долгостроя на улице Ватутина
20/06/25 16:30
Власть Недвижимость Общество
«Лемана ПРО» вложит в складской комплекс под Новосибирском два миллиарда
20/06/25 16:00
Бизнес Власть
МТС и правительство НСО подписали соглашение о развитии цифровой инфраструктуры
20/06/25 15:54
Бизнес
Дело замглавы ТУАД Константина Громенко передали в суд Новосибирска
20/06/25 15:14
Бизнес Право&Порядок
Власти Новосибирска назвали срок устранения подтопления улиц после дождя
20/06/25 15:00
Город Общество
В Новосибирской области планируют провести переоценку всех земельных участков
20/06/25 14:00
Недвижимость
Популярное
«Кисель из отходов» залил двор в центре Новосибирска
16/06/25 18:15
Бесплатные развлечения в Новосибирске: куда пойти на праздничной неделе
10/06/25 12:15
Город Общество Стиль жизни
Подросток стал первой жертвой купального сезона в Новосибирске
5/06/25 10:45
В Новосибирске мусоровоз сбил женщину
4/06/25 12:15
Курбан-байрам в Новосибирске начнётся 5 июня
3/06/25 17:30
Дождь с грозой и градом накрыли Новосибирск
3/06/25 15:45
Новости компаний
Номинация «АгроПРО»: конкурс журналистов освещает достижения АПК Сибири
11/06/25 12:05
Банк Уралсиб улучшил условия по вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер»
10/06/25 10:08
Состоялось годовое заседание Общего собрания акционеров АО «РЭС»
10/06/25 9:54
Банк Уралсиб разработал функционал для создания MLOps-платформы
9/06/25 9:10
«Сибирь.ПРО»: новые вызовы и задачи стройиндустрии Сибири обсудили в номинации «Свой дом»
6/06/25 12:43
Конкурс журналистов «Сибирь.ПРО»: тема производственного потенциала регионов прозвучит в новой номинации
5/06/25 12:15

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Июнь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
Понятно
Политика конфиденциальности