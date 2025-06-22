Новосибирцев предупредили о новой схеме мошенничества с оформлением микрозаймов

В регионах России, в том числе Новосибирской области, набирает обороты новая мошенническая схема. Аферисты звонят человеку под видом курьера маркетплейса и просят продиктовать код из СМС, якобы необходимый для получения посылки, сообщает ТАСС.

В ведомстве пояснили, что жертве приходит сообщение от официального магазина. Это очень часто вводит человека в заблуждение и он, не подозревая обман, передает код. На самом деле код используется для оформления займа в микрофинансовой компании.

Кроме того, мошенники, как правило, продают персональные данные жертвы обмана другим микрофинансовым организациям.

Напомним, с 1 марта 2025 года в России заработал закон, позволяющий гражданам установить самозапрет на выдачу кредитов. Меры были введены для борьбы с мошенниками и для лучшего контроля собственных финансовых решений. Функция добровольного ограничения на выдачу кредитов служит защитой от мошеннических действий. В кредитной истории граждан, оформивших подобный запрос, отображается специальная запись с указанием даты введения запрета. Это препятствует одобрению запросов на кредиты и займы банками и микрофинансовыми компаниями.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), на начало июня 234,1 тыс. жителей Новосибирской области воспользовались возможностью и ограничили себя в получении заемных денег (в начале мая — 209 тысяч). По этому показателю область находится на 12 месте в России. При этом 10,7 тысяч жителей региона отказались от этой опции (на 5 мая — 6,8 тысяч человек).

Больше всего самозапретов установлено у новосибирцев в возрасте 35-45 лет.

Стоит отметить, что с 1 июня отменить самозапрет на кредит стало сложнее. Теперь блокировка снимается с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). На обработку заявления отводится двое суток, а запрет снимается на следующий день после того, как в кредитную историю будет внесена отметка об отмене.

Ранее редакция сообщала, что 2 миллиона россиян могут попасть под статью после принятия закона о дропперах.