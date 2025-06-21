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В Краснообске под Новосибирском создадут умную спортплощадку за 40 млн рублей

  • 21/06/2025, 18:00
Автор: Юлия Данилова
В Краснообске под Новосибирском создадут умную спортплощадку за 40 млн рублей
Она предназначена для сдачи нормативов ГТО

Администрация поселка Краснообск объявила торги по выбору подрядчика для создания «умной» спортивной площадки на улице Западная. Стартовая цена контракта — 41 млн рублей. Итоги торгов заказчик планирует подвести в конце июня. Сдать объект подрядчик должен до конца 2025 года.

Судя по тендерной документации, в состав «умной» спортплощадки входит модульный спортивный зал, предназначенный для проведения районных и городских соревнований, физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также тренировочных процессов по игровым видам спорта (баскетбол, мини футбол, гандбол) взрослыми и детьми старше 10 лет. В базовую комплектацию входит помещение спортивного зала, входной тамбур, вестибюль, коридор, раздевалка мужская, раздевалка женская, помещение персонала, тренерское помещение, санитарно-бытовые помещения, медкабинет, помещения администрации, технические помещения.

Паспорт модульного спортивного сооружения разработан ООО «ГК Мегаполис».

Напомним, Новосибирская область участвует в трех федеральных проектах, направленных на обновление и развитие спортивной инфраструктуры, оснащение и ремонт материально-технической базы объектов спорта. В рамках данных проектов будет закуплено оборудование для площадок ГТО, начнется строительство быстровозводимых спортивных площадок. Об этом ранее рассказывал министр спорта Сергей Ахапов. В 2025 году в рамках федерального проекта «Развитие физической культуры и массового спорта» в семи муниципальных районах Новосибирской области будет произведена установка спортивных площадок, предназначенных для выполнения нормативов ГТО. В том числе, в Краснообске.

Всего на развитие спортивной инфраструктуры в этом году в бюджете региона предусмотрено порядка 1 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что подрядчика для строительства фиджитал центра ищут в Новосибирске. Победителем стало ООО «Каркас».

Иллюстрация из паспорта объекта, разработанного ООО «ГК Мегаполис», и приложенного к тендерной документации.

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Рубрики : Власть Бизнес Спорт

Регионы: Новосибирск

Теги : умная спортплощадка торги


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