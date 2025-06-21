В Краснообске под Новосибирском создадут умную спортплощадку за 40 млн рублей

Администрация поселка Краснообск объявила торги по выбору подрядчика для создания «умной» спортивной площадки на улице Западная. Стартовая цена контракта — 41 млн рублей. Итоги торгов заказчик планирует подвести в конце июня. Сдать объект подрядчик должен до конца 2025 года.

Судя по тендерной документации, в состав «умной» спортплощадки входит модульный спортивный зал, предназначенный для проведения районных и городских соревнований, физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также тренировочных процессов по игровым видам спорта (баскетбол, мини футбол, гандбол) взрослыми и детьми старше 10 лет. В базовую комплектацию входит помещение спортивного зала, входной тамбур, вестибюль, коридор, раздевалка мужская, раздевалка женская, помещение персонала, тренерское помещение, санитарно-бытовые помещения, медкабинет, помещения администрации, технические помещения.

Паспорт модульного спортивного сооружения разработан ООО «ГК Мегаполис».

Напомним, Новосибирская область участвует в трех федеральных проектах, направленных на обновление и развитие спортивной инфраструктуры, оснащение и ремонт материально-технической базы объектов спорта. В рамках данных проектов будет закуплено оборудование для площадок ГТО, начнется строительство быстровозводимых спортивных площадок. Об этом ранее рассказывал министр спорта Сергей Ахапов. В 2025 году в рамках федерального проекта «Развитие физической культуры и массового спорта» в семи муниципальных районах Новосибирской области будет произведена установка спортивных площадок, предназначенных для выполнения нормативов ГТО. В том числе, в Краснообске.

Всего на развитие спортивной инфраструктуры в этом году в бюджете региона предусмотрено порядка 1 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что подрядчика для строительства фиджитал центра ищут в Новосибирске. Победителем стало ООО «Каркас».